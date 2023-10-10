Rheinmetall получил заказ на поставку более 150 тыс. артиллерийских боеприпасов для Украины

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall получил от правительства Германии большой заказ на более 150 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

Rheinmetall получил заказы на поставку более 150 тысяч 155-мм снарядов от испанской дочерней компании Rheinmetall Expal Munitions.

Также концерн получил заказы на дополнительные разрывные снаряды DM 121.

Согласно сообщению, стоимость заказа составляет "трехзначную сумму в миллионы евро". Десятки тысяч снарядов должны быть поставлены в 2023 году, а остальные – в 2024 году.

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