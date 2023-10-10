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Rheinmetall получил заказ на поставку более 150 тыс. артиллерийских боеприпасов для Украины

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155,снаряди
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall получил от правительства Германии большой заказ на более 150 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

Rheinmetall получил заказы на поставку более 150 тысяч 155-мм снарядов от испанской дочерней компании Rheinmetall Expal Munitions.

Также концерн получил заказы на дополнительные разрывные снаряды DM 121.

Согласно сообщению, стоимость заказа составляет "трехзначную сумму в миллионы евро". Десятки тысяч снарядов должны быть поставлены в 2023 году, а остальные – в 2024 году.

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Топ комментарии

  • Nataliia Mykhailova a5732138
    понад 150 тисяч - на місяць для ЗСУ...
  • ZoV KobZona
    Главное, чтобы 1 снаряд=10 кацапов...
  • Зэлэный_Змий
    він "як актриса з німецького фільма для дорослих, готовий приймати з будь-якої сторони в будь-яких кількостях" (С)
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