Rheinmetall получил заказ на поставку более 150 тыс. артиллерийских боеприпасов для Украины
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Немецкий оружейный концерн Rheinmetall получил от правительства Германии большой заказ на более 150 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины.
Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.
Rheinmetall получил заказы на поставку более 150 тысяч 155-мм снарядов от испанской дочерней компании Rheinmetall Expal Munitions.
Также концерн получил заказы на дополнительные разрывные снаряды DM 121.
Согласно сообщению, стоимость заказа составляет "трехзначную сумму в миллионы евро". Десятки тысяч снарядов должны быть поставлены в 2023 году, а остальные – в 2024 году.