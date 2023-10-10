Ракетный удар РФ по селу Гроза: следователи проверили полсотни жителей, отрабатывая версию о наводчике, - Нацполиция

Правоохранители проверило более полусотни жителей села Гроза на Харьковщине в рамках отработки версии о наводчике российской ракеты.

Об этом сообщил на брифинге начальник Следственного управления – заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Подтвердить информацию, что кто-то конкретно навел ракету на это место, сейчас не могу официально. Работа еще продолжается", - сказал Болвинов.

По его словам, полицейские проверили более полусотни человек.

"Неотложные следственные действия, обыски проводились еще в день трагедии и, по состоянию на данный момент, результатов не дали, но эта проверка продолжается", - добавил Болвинов.

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В частности, в поле зрения правоохранителей был и владелец разрушенного ракетой кафе, ранее привлекаемый к ответственности по статье "коллаборационная деятельность".

"Один из неотложных обысков, который мы проводили в тот же день, был именно у него. Информация, подтверждающая, что он причастен к наведению ракеты, нами добыта не была. Поэтому утверждать, что он причастен, сейчас нет оснований. Если у Следствия будет дополнительная информация о причастности его или кого-либо другого, то, конечно, мы будем проверять ее в установленном законом порядке. Но также следует добавить, что у владельца кафе погибла родная сестра и племянница именно в этой трагедии", - отметил Болвинов.

Он добавил, что в населенном пункте также работали сотрудники СБУ.

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Как сообщалось, 5 октября российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в сельском кафе во время обстрела были поминки по украинскому военнослужащему, погибшему на фронте. В результате обстрела магазина и кафе погибло 53 мирных жителя.