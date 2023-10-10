Боевики ХАМАС удерживают в Газе до 150 заложников, похищенных из Израиля - представитель страны в ООН Эрдан

Боевики террористического движения ХАМАС удерживают в заложниках от 100 до 150 человек, похищенных из территории Израиля.

Об этом заявил представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Официальный представитель армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари сказал во вторник, что 50 семьям израильских военных сообщили, что их близкие были похищены и перемещены в Сектор Газа.

По его словам, по меньшей мере 123 военных Израиля были убиты.

Представитель армии обороны Израиля также заявил, что военные возобновили контроль над границей с Сектором Газа после того, как боевики ХАМАС взорвали части пограничного забора во время субботней атаки.

Он добавил, что Израиль наносит авиаудары по Газе каждые четыре часа.

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