Полковнику Червинскому вручили измененное подозрение

Сегодня в Шевченковском райсуде столицы должно состояться рассмотрение жалобы адвокатов разведчика Романа Червинского на сообщение о подозрении, которое сторона защиты считает необоснованной. Но вчера Червинскому вручили измененный текст подозрения, поэтому адвокаты планируют отозвать жалобу, поскольку нет предмета обжалования.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил адвокат Червинского Сергей Лысенко.

"Вчера вручили измененное подозрение. Фактически отшлифованный текст первого подозрения, убраны некоторые моменты, которые они не смогли доказать, - отметил адвокат. - Пояснений два. Первое - отшлифовывают подозрение перед объявлением 290 статьи УПК (открытием материалов другой стороне. - Ред.), что нам пообещали уже в конце этой недели.И второе – для того, чтобы судья сегодня не смог рассмотреть жалобу на подозрение, поскольку изменен предмет обжалования".

По его словам, адвокаты хотели бы подать новую жалобу, но вряд ли успеют, если на этой неделе следствие по этому делу будет окончено, а материалы предоставлены подозреваемому и его защитникам на ознакомление.

"Мой прогноз следующий: мы начнем знакомиться с материалами дела, нам скажут, что мы это делаем долго, пойдут в суд и получат ограничения на ознакомление", – считает Сергей Лысенко.

Он также добавил, что на прошлой неделе Червинскому предлагалось пройти полиграф.

"На прошлой неделе сначала следователь, потом прокуроры предложили Роману Червинскому прохождение полиграфа. Мы дали согласие. Единственное наше условие при этом, чтобы это были не ведомственные полиграфологи СБУ, а правильно назначенная экспертиза с участием государственных полиграфологов. Но при таком условии прокурор со следователем отказались от этой идеи", - сообщил он.

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ППК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

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