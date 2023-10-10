Среди погибших и раненых в Грозе - все гражданские. Ни одного военного там не было, - Нацполиция
Этот факт подтвердил на брифинге начальник Следственного управления – заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"О старосте. Да, информация подтверждена. Среди погибших он есть", - сказал Болвинов.
Он подчеркнул, что все жертвы российского теракта – гражданские.
"На месте трагедии следователи-криминалисты изъяли остатки ракеты "Искандер М". И мы склоняемся к версии, что российские военные цинично совершили военное преступление и убили такое большое количество людей, жителей села Гроза, украинцев обычных, гражданских. Ни одного военного там не было. Все погибшие и раненые – гражданские", - отметил Болвинов.
По данным Болвинова, Андрей Козырь, тело которого перезахоронили в селе Гроза, служил в ВСУ и погиб в 2022 году.
"Он не занимал высокие ступени в ВСУ", – уточнил Болвинов.
Среди погибших также 61-летняя учительница профессионального лицея Тамара Соляник, медицинская сестра скорой помощи 47-летняя Виктория Сапач и ее муж Олег, 47-летний учитель местного лицея Владимир Мухватий, его супруга Светлана и мать Татьяна.
Погибла и медицинская сестра из пгт Шевченковское Валентина Корх (1961 г. р.), которую пригласили на мероприятие на случай, если кому-то станет плохо на поминках.
По информации Болвиновой, погибла 44-летняя Алина Козырь, жена военного Андрея Козыря, погибшего еще весной прошлого года и перезахоронение которого состоялось в селе Гроза. В последнее время женщина работала в Польше и приехала в Украину за день до трагедии. Также погиб их сын Денис Козырь, которому было 24 года.
"Он жил за границей еще до полномасштабного вторжения, однако после 24 февраля Денис с отцом Андреем вернулись и встали на защиту родной страны. Отец - Козырь Андрей - погиб от смертельного ранения. А Денис оборонял страну больше года, однако уволился из рядов Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья", – рассказал Болвинов.
Погибла и дочь Козырей – 22-летняя Елизавета, приехавшая на перезахоронение отца из-за границы.
Среди жертв – еще и другие родственники семьи военнослужащего. Родители погибшей Алины Козырь, пенсионеры Николай и Нина Гриб.
"Нина по состоянию на сегодняшний день значится как без вести пропавшая. На месте трагедии мы нашли только ее паспорт", - рассказал начальник Следственного управления.
Также погибли жена Дениса Козыря - Нина, которой 14 октября должен был исполниться 21 год, и ее 42-летняя мать Людмила Чегодаева, работавшая заведующей сельским клубом.
Как сообщалось, 5 октября российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в сельском кафе во время обстрела были поминки по украинскому военнослужащему, погибшему на фронте. В результате обстрела магазина и кафе погибли 53 мирных жителя.