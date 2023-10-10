Среди погибших и раненых в Грозе - все гражданские. Ни одного военного там не было, - Нацполиция

В результате вражеского удара по селу Гроза Купянского района Харьковщины погиб староста Петропольского старостинского округа Шевченковской громады Александр Нечволод. Ни одного военного на месте удара не было.

Этот факт подтвердил на брифинге начальник Следственного управления – заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О старосте. Да, информация подтверждена. Среди погибших он есть", - сказал Болвинов.

Он подчеркнул, что все жертвы российского теракта – гражданские.

"На месте трагедии следователи-криминалисты изъяли остатки ракеты "Искандер М". И мы склоняемся к версии, что российские военные цинично совершили военное преступление и убили такое большое количество людей, жителей села Гроза, украинцев обычных, гражданских. Ни одного военного там не было. Все погибшие и раненые – гражданские", - отметил Болвинов.

По данным Болвинова, Андрей Козырь, тело которого перезахоронили в селе Гроза, служил в ВСУ и погиб в 2022 году.

"Он не занимал высокие ступени в ВСУ", – уточнил Болвинов.

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Среди погибших также 61-летняя учительница профессионального лицея Тамара Соляник, медицинская сестра скорой помощи 47-летняя Виктория Сапач и ее муж Олег, 47-летний учитель местного лицея Владимир Мухватий, его супруга Светлана и мать Татьяна.

Погибла и медицинская сестра из пгт Шевченковское Валентина Корх (1961 г. р.), которую пригласили на мероприятие на случай, если кому-то станет плохо на поминках.

По информации Болвиновой, погибла 44-летняя Алина Козырь, жена военного Андрея Козыря, погибшего еще весной прошлого года и перезахоронение которого состоялось в селе Гроза. В последнее время женщина работала в Польше и приехала в Украину за день до трагедии. Также погиб их сын Денис Козырь, которому было 24 года.

"Он жил за границей еще до полномасштабного вторжения, однако после 24 февраля Денис с отцом Андреем вернулись и встали на защиту родной страны. Отец - Козырь Андрей - погиб от смертельного ранения. А Денис оборонял страну больше года, однако уволился из рядов Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья", – рассказал Болвинов.

Погибла и дочь Козырей – 22-летняя Елизавета, приехавшая на перезахоронение отца из-за границы.

Среди жертв – еще и другие родственники семьи военнослужащего. Родители погибшей Алины Козырь, пенсионеры Николай и Нина Гриб.

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"Нина по состоянию на сегодняшний день значится как без вести пропавшая. На месте трагедии мы нашли только ее паспорт", - рассказал начальник Следственного управления.

Также погибли жена Дениса Козыря - Нина, которой 14 октября должен был исполниться 21 год, и ее 42-летняя мать Людмила Чегодаева, работавшая заведующей сельским клубом.

Как сообщалось, 5 октября российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в сельском кафе во время обстрела были поминки по украинскому военнослужащему, погибшему на фронте. В результате обстрела магазина и кафе погибли 53 мирных жителя.