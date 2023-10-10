Спецслужбы РФ и Беларуси готовят теракт "под чужим флагом" на белорусской нефтебазе, чтобы обвинить в нем Украину, - Центр нацсопротивления
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Между ФСБ РФ и КГБ РБ существует договоренность о проведении операции "под чужим флагом" на территории Беларуси с последующим обвинением Украины в этом. В настоящее время объектом для теракта рассматривается нефтебаза "Брестоблнефтепродукт" вблизи населенного пункта Прилуки Брестской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вражеские спецслужбы планируют сбросить взрывчатку с БПЛА. По информации от белорусского подполья, в августе этого года "вагнеровцы" проводили аэроразведку объектов для потенциального места проведения такой операции.
Заметим, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины.
"Эта провокация необходима россиянам, чтобы снизить уровень поддержки нашего государства", - добавили в ЦНС.