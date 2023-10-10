Спецслужбы РФ и Беларуси готовят теракт "под чужим флагом" на белорусской нефтебазе, чтобы обвинить в нем Украину, - Центр нацсопротивления

Спецслужбы России и Беларуси планируют провести операцию "под чужим флагом" недалеко от белорусско-польской границы. Они хотят сбросить взрывчатку с БПЛА на нефтебазу на территории Беларуси и обвинить в этом Украину.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Между ФСБ РФ и КГБ РБ существует договоренность о проведении операции "под чужим флагом" на территории Беларуси с последующим обвинением Украины в этом. В настоящее время объектом для теракта рассматривается нефтебаза "Брестоблнефтепродукт" вблизи населенного пункта Прилуки Брестской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеские спецслужбы планируют сбросить взрывчатку с БПЛА. По информации от белорусского подполья, в августе этого года "вагнеровцы" проводили аэроразведку объектов для потенциального места проведения такой операции.

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Заметим, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины.

"Эта провокация необходима россиянам, чтобы снизить уровень поддержки нашего государства", - добавили в ЦНС.



