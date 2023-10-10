УЕФА отменил решение о допуске молодежных сборных России на международные турниры

Россия не будет допущена к участию в отборочных играх чемпионата Европы среди юношей до 17 лет.

Об этом сообщил руководящий орган европейского футбола УЕФА во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, УЕФА рассмотрел вопрос о включении России в свои мужские и женские молодежные соревнования после того, как две недели назад неожиданно смягчил свою политику по исключению всех национальных и клубных команд страны из международных соревнований из-за вторжения в Украину.

Эта политика спровоцировала раскол в исполнительном комитете УЕФА, и по крайней мере 12 из 55 европейских федераций-членов заявили, что их команды будут и дальше отказываться от игр против России.

Оценив, как российские молодежные команды могут быть реинтегрированы, УЕФА после очередного заседания исполнительного комитета во вторник заявил, что "точка повестки дня была снята, поскольку не удалось найти техническое решение, которое позволило бы российским командам играть".

Напомним, 27 сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил к международным соревнованиям команды России в возрастной категории U17, объяснив такое решение тем, что дети не должны страдать из-за действий, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, а футбол не должен отказываться от посланий мира и надежды.

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