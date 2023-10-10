РФ знала о планах ХАМАСа напасть на Израиль, - ГУР МО
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Россия заинтересована в любом обострении в разных уголках мира, в том числе и на Ближнем Востоке. Враг использует это как продолжение войны против Украины. Представитель ГУР добавляет, что у Украины принципиальная публичная позиция и "наши партнеры тоже все понимают".
"Из этого можно сделать выводы. И есть информация, что государство-агрессор Россия владела информацией о планах атак на Израиль. Есть информация о взаимодействии, в частности, российских ЧВК с боевиками ХАМАС по поводу обмена опытом использования российско-украинской войны и других элементов", – заявил Юсов.
"Поэтому сам факт такого взаимодействия – это дополнительная легитимизация, обмен информацией. Конечно, можно говорить о политической причастности и ответственности государства-агрессора. В первую очередь, должны быть оценки международного сообщества, институтов. Я убежден, что такие оценки будут", - подчеркнул представитель ГУР.
Юсов добавил, что никакого интереса и мотива действий со стороны Украины о передаче какого-либо вооружения на Ближний Восток не существует по определению. Потому что все это вооружение нужно Украине сейчас, чтобы "защищаться от террористического российского вторжения".