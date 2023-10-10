РФ знала о планах ХАМАСа напасть на Израиль, - ГУР МО

Россия знала о планах боевиков террористического движения ХАМАС атаковать Израиль. Также РФ передала террористам западное вооружение, которое она захватила в войне против Украины.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия заинтересована в любом обострении в разных уголках мира, в том числе и на Ближнем Востоке. Враг использует это как продолжение войны против Украины. Представитель ГУР добавляет, что у Украины принципиальная публичная позиция и "наши партнеры тоже все понимают".

"Из этого можно сделать выводы. И есть информация, что государство-агрессор Россия владела информацией о планах атак на Израиль. Есть информация о взаимодействии, в частности, российских ЧВК с боевиками ХАМАС по поводу обмена опытом использования российско-украинской войны и других элементов", – заявил Юсов.

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"Поэтому сам факт такого взаимодействия – это дополнительная легитимизация, обмен информацией. Конечно, можно говорить о политической причастности и ответственности государства-агрессора. В первую очередь, должны быть оценки международного сообщества, институтов. Я убежден, что такие оценки будут", - подчеркнул представитель ГУР.

Юсов добавил, что никакого интереса и мотива действий со стороны Украины о передаче какого-либо вооружения на Ближний Восток не существует по определению. Потому что все это вооружение нужно Украине сейчас, чтобы "защищаться от террористического российского вторжения".