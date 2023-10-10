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Выступление Зеленского в румынском парламенте отменили из-за "возможных срывов со стороны депутатов с пророссийскими симпатиями", - СМИ

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парламент,румунія
Президент Украины Владимир Зеленский должен в 17:00 выступить в парламенте Румынии, но выступление отменили из-за "возможных срывов со стороны депутатов с пророссийскими симпатиями".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на румынский службу Радіо Свобода. 

Зеленский уже провел переговоры со своим румынским коллегой Клаусом Иоганнисом, в 16:00 главу украинского государства должен принять глава Сената Николае Чуке, а сразу после этого состоится встреча, в которой также примет участие временный председатель Палаты депутатов Афред Симонис.

"Я прибыл в Бухарест для переговоров с Клаусом Иоганнисом и укрепления наших добрососедских отношений. Украина благодарна Румынии за укрепляющую наше государство поддержку, а также за ее конструктивную солидарность, которая позволяет нашим народам быть донорами безопасности для мира, особенно в сфере продовольственной безопасности", – сообщил Зеленский.

Читайте: Зеленский прибыл в Румынию: Будем говорить о взаимодействии по безопасности, усилении ПВО, авиационной и оборонной коалиции

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Топ комментарии

  • Мирон Левицький 97d5f3f1
    Не хочуть слухати виступ видатного піаніста.
  • vigo
    Ну, вразливий і делікатний лідор Всесвіту до такого не звик...
  • Alfalcon 30b8e09d
    Хлопці . здається Ze-шапіто пора допомогти піти зі сцени доки гнилі помідори не полетіли

    Не ******* корупціонерів у цивілізованому світі. Не-люб-лять
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