Выступление Зеленского в румынском парламенте отменили из-за "возможных срывов со стороны депутатов с пророссийскими симпатиями", - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский должен в 17:00 выступить в парламенте Румынии, но выступление отменили из-за "возможных срывов со стороны депутатов с пророссийскими симпатиями".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на румынский службу Радіо Свобода.

Зеленский уже провел переговоры со своим румынским коллегой Клаусом Иоганнисом, в 16:00 главу украинского государства должен принять глава Сената Николае Чуке, а сразу после этого состоится встреча, в которой также примет участие временный председатель Палаты депутатов Афред Симонис.

"Я прибыл в Бухарест для переговоров с Клаусом Иоганнисом и укрепления наших добрососедских отношений. Украина благодарна Румынии за укрепляющую наше государство поддержку, а также за ее конструктивную солидарность, которая позволяет нашим народам быть донорами безопасности для мира, особенно в сфере продовольственной безопасности", – сообщил Зеленский.

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