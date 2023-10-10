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Зеленский о договоренностях с Румынией: Будут хорошие новости по артиллерии и ПВО

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Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Румынию обсудил пакеты помощи Украине.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с румынским лидером Клаусом Йоганнисом, передает Цензор.НЕТ.

"Есть чрезвычайно важное решение о подготовке в Румынии пилотов для F-16. Создается центр подготовки пилотов, мы обсудили с господином президентом как ускорить такую подготовку и договорились, что украинские пилоты будут включены в первую волну обучения. Я проинформировал о ситуации на поле боя, наши оборонные нужды", - сказал президент.

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Зеленский поблагодарил Румынию за все предоставленные пакеты поддержки.

"И за то, что мы обсудили сегодня, будут хорошие новости по артиллерии и ПВО. Большое спасибо за это", - добавил глава государства.

Напомним, сегодня президент Зеленский прибыл с визитом в Румынию.

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Топ комментарии

  • ina N
    А що до КБ Луч??? Як на рахунок цього щоб не саботувати виробництво зброї в Україні.
    зелений - ти ворог.
    це ж треба таке під час війни судити патріотів як Червінському та ін та блокувати виробництво зброї Українськими підприємствами!!!!! Що робиться ??? На гіляку коли це чмо з Єрмаком та Татаровим підуть?? Вбивці України жируют
  • q4ma
    Допомагати Україні будуть. Я(не)лоха слухати не хочуть. Десь так.
  • Сергей Леонидович a7043bf5
    Підготовку пілотів для F-16 теж будуть проводити румуни?
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