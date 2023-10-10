Зеленский о договоренностях с Румынией: Будут хорошие новости по артиллерии и ПВО
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Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Румынию обсудил пакеты помощи Украине.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с румынским лидером Клаусом Йоганнисом, передает Цензор.НЕТ.
"Есть чрезвычайно важное решение о подготовке в Румынии пилотов для F-16. Создается центр подготовки пилотов, мы обсудили с господином президентом как ускорить такую подготовку и договорились, что украинские пилоты будут включены в первую волну обучения. Я проинформировал о ситуации на поле боя, наши оборонные нужды", - сказал президент.
Зеленский поблагодарил Румынию за все предоставленные пакеты поддержки.
"И за то, что мы обсудили сегодня, будут хорошие новости по артиллерии и ПВО. Большое спасибо за это", - добавил глава государства.
Напомним, сегодня президент Зеленский прибыл с визитом в Румынию.