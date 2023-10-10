Материнская компания Киевстара навсегда ушла с российского рынка

Компания-владелец украинского оператора мобильной связи Киевстар VEON объявила о завершении выхода с российского рынка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Киевстар".

Соглашение о продаже "ВымпелКома" закрыто и не предусматривает повторного выкупа. Следовательно, материнская компания Киевстара полностью и окончательно прекратила операции на российском рынке.

"После выполнения длинного ряда юридических процедур наш 100% акционер VEON ставит точку в отношениях с российским телеком-рынком. Это означает укрепление стратегии развития компании на шести других рынках, в том числе в Украине", - прокомментировал президент Киевстара Александр Комаров.

Президент крупнейшего украинского телеком-оператора подчеркнул, что сейчас Киевстар работает в обычном режиме. Комаров подтвердил инвестиционные планы по восстановлению телекомсети, развитию цифровых услуг и новых мобильных технологий на сумму $600 млн.

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С начала полномасштабного российского вторжения инвестиции Киевстара в развитие телеком-рынка Украины достигли 8,2 млрд грн. Оператор уплатил государству 15,2 млрд грн налогов. Киевстар оказал поддержку украинским государственным структурам, военным, органам безопасности и правопорядка в размере более 1,4 млрд грн, что включает бонусы и безвозмездные услуги на сумму 577 млн грн.