За эти сутки россияне активизировались на всем Таврическом направлении, совершили 705 обстрелов, - Силы обороны

Российские войска повысили активность на всем Таврическом направлении, совершили 705 обстрелов. Только в районе Марьинки и Новомихайловки отражены 15 вражеских атак.

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В общей сложности на Авдеевском и Марьинском направлениях враг продолжает давить. Было зафиксировано более 15 неудачных атак в районе Марьинки и Новомихайловки. Не имея успехов на поле боя, враг обстреливает гражданские населенные пункты", - рассказал он.

Штупун сообщил, что общие потери врага за сутки на Таврическом направлении составили 169 человек, уничтожены 7 единиц военной техники, в том числе танк, артиллерийские системы, склады боеприпасов врага. Много вражеской техники было повреждено.

На Шахтерском направлении украинские войска отразили атаку в районе Старомайорского.

В Запорожском направлении Силы обороны сдерживают врага в районе Левадного.

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По словам Штупуна, за прошедшие сутки враг активизировался на всем Таврическом направлении, нанес 19 авиационных ударов, провел 26 боевых столкновений, совершил 705 артиллерийских обстрелов.

Он подчеркнул, что украинская артиллерия тоже отвечает мощно. Украинцы почти вдвое увеличили выполнение огневых задач. В частности, за прошедшие сутки выполнили 1 415 огневых задач, сказал он.

Штупун также заметил, что враг меняет тактику штурма. Если раньше шел взвод, то сейчас идут небольшие группы 5-8 человек, и это в основном пехота. По его мнению, "сейчас врагу уже трудно набрать 30 солдат, которые пошли бы на штурм и которых сразу разнесла бы наша артиллерия".