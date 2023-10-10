Если Россия получит иранские баллистические ракеты, это будет серьезной угрозой, - Игнат

Хотя неизвестны точные характеристики иранских баллистических ракет, в руках России они будут серьезной угрозой.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ.

Он считает, что российские захватчики попытаются накопить ракетное вооружение для ударов по территории Украины.

"Зная о сложностях в отражении баллистических атак, оккупанты будут стремиться накапливать ракеты и если они все же получат их от Ирана, для Украины это будет представлять опасность", - отмечает Игнат.

Он оценивает угрозу от иранских ракет как значительную, хотя точные характеристики этого тапа вооружения в настоящее время остаются неизвестными.

"Это серьезная угроза. Об этих ракетах уже год говорят. Насколько они эффективны и точны, никто не знает. Конечно, Иран будет рассказывать, что они лучше, но они не лучше Искандера, это 100%. Но если Россия их получит, это серьезная проблема", - подчеркнул он.

Напомним, украинская разведка сообщала, что не фиксировала фактов использования РФ баллистических ракет иранского производства в войне против Украины.