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Если Россия получит иранские баллистические ракеты, это будет серьезной угрозой, - Игнат

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ракети,іран,балістичні
Хотя неизвестны точные характеристики иранских баллистических ракет, в руках России они будут серьезной угрозой.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ.

Он считает, что российские захватчики попытаются накопить ракетное вооружение для ударов по территории Украины.

"Зная о сложностях в отражении баллистических атак, оккупанты будут стремиться накапливать ракеты и если они все же получат их от Ирана, для Украины это будет представлять опасность", - отмечает Игнат.

Он оценивает угрозу от иранских ракет как значительную, хотя точные характеристики этого тапа вооружения в настоящее время остаются неизвестными.

"Это серьезная угроза. Об этих ракетах уже год говорят. Насколько они эффективны и точны, никто не знает. Конечно, Иран будет рассказывать, что они лучше, но они не лучше Искандера, это 100%. Но если Россия их получит, это серьезная проблема", - подчеркнул он.

Напомним, украинская разведка сообщала, что не фиксировала фактов использования РФ баллистических ракет иранского производства в войне против Украины.

Топ комментарии

  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Заткніть вже тому дурню хлібало. Він реально підказує, що робити мокшам??
  • Чайка Київ
    СоУпаденіЄ.

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  • Bob Fayn
    Іран розповідатиме, що вони кращі, але вони не кращі, ніж Іскандер, це 100%.
    Ну і нахєр Ігнат то говорить? Він так страшить ,чи заспокоює?
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