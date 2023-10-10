В Газе армия Израиля ликвидировала министра экономики ХАМАС Шамалу, - пресс-секретарь ЦАХАЛ

Израильская армия ликвидировала министра экономики боевиков ХАМАСа Джавада Абу Шамалу. Также ликвидирован высокопоставленный член ХАМАС Закарий Абу Маамара в Газе.

Об этом сообщил главный спикер Армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью (10 октября – ред.) самолет ЦАХАЛа убил Джавада Абу Шамалу, министра экономики террористической организации ХАМАС.

В должности он руководил финансами организации и выделял средства на финансирование и управление терроризмом внутри и за пределами Сектора Газа", - говорится в сообщении.

Также Хагари заявил о ликвидации "одного из высокопоставленных членов политического бюро террористической организации ХАМАС, занимавшего должность руководителя отдела национальных связей организации". Речь идет, по его словам, о Закарии Абу Маамаре – "главе министерства национальных отношений в политическом бюро террористической организации ХАМАС в Секторе Газа".

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Спикер армии Израиля сообщил, что на своем посту Абу Маамар отвечал за "принятие решений в Газе, обеспечение внутренних отношений и координацию между организациями Газы".

Чиновников ХАМАС ликвидировали в Хан-Юнисе на юге Сектора Газа.

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