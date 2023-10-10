Президент Румынии Иоганнис считает, что румынское и украинское национальные меньшинства должны получить схожие права

Румынское национальное меньшинство в Украине и украинское национальное меньшинство в Румынии должны получить схожие права, в частности на язык и образование на родном языке.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Иоганнис на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы подробно обсудили и вопросы обеспечения прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, учитывая то, что в Румынии проживает многочисленная украинская община, а в Украине проживает румынская община. Мы хотим, чтобы эти два меньшинства, которые важны для наших стран, имели схожие права, особенно я имею в виду, конечно, на язык и образование на родном языке", - отметил он.

Иоганнис также заверил, что его страна заинтересована в продвижении всеобъемлющей повестки дня в пользу граждан двух государств и стремится к конструктивному и прозрачному подходу, нацеленному на решение, в том числе в чувствительных вопросах.

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