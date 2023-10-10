Новости

Президент Румынии Иоганнис считает, что румынское и украинское национальные меньшинства должны получить схожие права

4 27335
йоганніс
Румынское национальное меньшинство в Украине и украинское национальное меньшинство в Румынии должны получить схожие права, в частности на язык и образование на родном языке.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Иоганнис на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы подробно обсудили и вопросы обеспечения прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, учитывая то, что в Румынии проживает многочисленная украинская община, а в Украине проживает румынская община. Мы хотим, чтобы эти два меньшинства, которые важны для наших стран, имели схожие права, особенно я имею в виду, конечно, на язык и образование на родном языке", - отметил он.

Иоганнис также заверил, что его страна заинтересована в продвижении всеобъемлющей повестки дня в пользу граждан двух государств и стремится к конструктивному и прозрачному подходу, нацеленному на решение, в том числе в чувствительных вопросах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Румыния подписали декларацию о безопасности и экономическом сотрудничестве. ФОТО

Топ комментарии

  • ZoV KobZona
    Согласен. Сколько украинских школ и учеников в Румынии- столько же ровно и румынских в Украине. Но и те и другие с обязательным изучением государственного языка.
  • Alex Zverev 46d6768b
    Почему-то все вокруг требуют от Украины особых прав для "меньшинств". Может конечно я не в теме, но кажется что к другим странам подобных требований особо не выдвигают. Никогда не слышал чтобы от Германии или Франции требовали особых прав тамошним туркам, арабам и прочим. А вот Украина всегда всем обязана. С чего бы это?
  • vismavista
    Троль,, навіщо тебе ведмедчук на Цензорі зарєєстрував?
    Такі тупі висе..и тут не канають
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости