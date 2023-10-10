Правительство максимально упростило ввоз беспилотников, - Шмыгаль
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Кабмин максимально упростил ввоз беспилотников и материалов для их изготовления.
Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщил на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство максимально упростило ввоз беспилотников. Расширило перечень товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госслужбы экспортного контроля. Мы сняли бюрократические преграды для закупок украинских дронов", - отметил Шмыгаль.
По его словам, отдельным постановлением упрощен и импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА.
"Это обеспечит наши потребности и позволит нарастить выпуск беспилотников. В этом году производство уже выросло в сотню раз и вырастет еще больше", - добавил Шмыгаль.