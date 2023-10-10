Правительство максимально упростило ввоз беспилотников, - Шмыгаль

Кабмин максимально упростил ввоз беспилотников и материалов для их изготовления.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщил на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство максимально упростило ввоз беспилотников. Расширило перечень товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госслужбы экспортного контроля. Мы сняли бюрократические преграды для закупок украинских дронов", - отметил Шмыгаль.

По его словам, отдельным постановлением упрощен и импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА.

"Это обеспечит наши потребности и позволит нарастить выпуск беспилотников. В этом году производство уже выросло в сотню раз и вырастет еще больше", - добавил Шмыгаль.

Смотрите также: FPV-дрон "Дикі Шершні" попадает во вражескую эвакуационную "буханку". ВИДЕО