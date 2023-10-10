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Россияне ударили по школе на Сумщине, ранен ребенок (обновлено)

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рф,окупанти
Российские войска обстреляли школу в поселке Угроиды Краснопольской громады Сумской области, раненый ребенок госпитализирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Был обстрел, повреждено помещение школы, там выбиты окна и повреждена крыша. В результате обстрела ранен 13-летний ребенок, его экстренно на "скорой" доставили в Сумы в медицинское учреждение", - рассказала секретарь Краснопольского поселкового совета Ирина Юхта.

Оккупанты также обстреляли и другие населенные пункты Краснопольской громады. Впрочем, там обошлось без пострадавших и разрушений.

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В 19:06 в телеграм-канале Сумской ОВА появилось сообщение о том, что девочку, раненую в поселке Угроиды, спасти не удалось. Вероятно, речь идет о том же ребенке.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Зараз вилізе кацап на ООНі і скаже що там були неонацисти.
  • Світлана 61c73cbe
    Зрівнялись у звірстві: рашисти й терористи.Ну що НАТО? Будемо соплі жувати?
  • anton korsiner
    Капцапы прибрехнут,что в школе прятались" биндеровцы и польские наемники".
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