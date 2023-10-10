Россияне ударили по школе на Сумщине, ранен ребенок (обновлено)

Российские войска обстреляли школу в поселке Угроиды Краснопольской громады Сумской области, раненый ребенок госпитализирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Был обстрел, повреждено помещение школы, там выбиты окна и повреждена крыша. В результате обстрела ранен 13-летний ребенок, его экстренно на "скорой" доставили в Сумы в медицинское учреждение", - рассказала секретарь Краснопольского поселкового совета Ирина Юхта.

Оккупанты также обстреляли и другие населенные пункты Краснопольской громады. Впрочем, там обошлось без пострадавших и разрушений.

Читайте также: Среди погибших и раненых в Грозе - все гражданские. Ни одного военного там не было, - Нацполиция

В 19:06 в телеграм-канале Сумской ОВА появилось сообщение о том, что девочку, раненую в поселке Угроиды, спасти не удалось. Вероятно, речь идет о том же ребенке.