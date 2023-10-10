Россияне ударили по школе на Сумщине, ранен ребенок (обновлено)
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Российские войска обстреляли школу в поселке Угроиды Краснопольской громады Сумской области, раненый ребенок госпитализирован.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Был обстрел, повреждено помещение школы, там выбиты окна и повреждена крыша. В результате обстрела ранен 13-летний ребенок, его экстренно на "скорой" доставили в Сумы в медицинское учреждение", - рассказала секретарь Краснопольского поселкового совета Ирина Юхта.
Оккупанты также обстреляли и другие населенные пункты Краснопольской громады. Впрочем, там обошлось без пострадавших и разрушений.
В 19:06 в телеграм-канале Сумской ОВА появилось сообщение о том, что девочку, раненую в поселке Угроиды, спасти не удалось. Вероятно, речь идет о том же ребенке.