Зеленский назначил Пронина главой Полтавской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Филиппа Пронина главой Полтавской областной государственной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Назначить Пронина Филиппа Евгеньевича главой Полтавской облгосадминистрации", - отмечается в указе №686/2023.

Другим указом Зеленский уволил Дмитрия Лунина от временного исполнения обязанностей главы Полтавской ОГА.

Пронин ранее работал заместителем руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов. Кабмин согласовал его назначение главой Полтавской ОГА 5 сентября.

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