Зеленский назначил Пронина главой Полтавской ОГА
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Филиппа Пронина главой Полтавской областной государственной администрации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"Назначить Пронина Филиппа Евгеньевича главой Полтавской облгосадминистрации", - отмечается в указе №686/2023.
Другим указом Зеленский уволил Дмитрия Лунина от временного исполнения обязанностей главы Полтавской ОГА.
Пронин ранее работал заместителем руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов. Кабмин согласовал его назначение главой Полтавской ОГА 5 сентября.