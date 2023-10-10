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Зеленский назначил Пронина главой Полтавской ОГА

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Филиппа Пронина главой Полтавской областной государственной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Назначить Пронина Филиппа Евгеньевича главой Полтавской облгосадминистрации", - отмечается в указе №686/2023.

Другим указом Зеленский уволил Дмитрия Лунина от временного исполнения обязанностей главы Полтавской ОГА.

Пронин ранее работал заместителем руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов. Кабмин согласовал его назначение главой Полтавской ОГА 5 сентября.

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Топ комментарии

  • Hulio
    Лунін, Пронін... Українців нема ?
  • Густлик Франтишек Печка
    ...Сінєгубов, Прокудін, Фьодоров...
  • Mobilis in mobile
    Ще одна зелень підкормилась і відчалить, напевно, в Монако, а для іншої настав "кінець епохи бідності".
    До речі кажучи, ТЦК, тут у дуже вмотивованого чоловіка спортивної зовнішності, бронь сьогодні скінчилась, вручите йому повістку? Чи він теж інвалід?
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