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В проекте бюджета на 2024 год на оборону предусмотрено почти 1,7 триллиона, - Шмыгаль

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В 2024 году планируется направить около 56 млрд грн на оборонные производства и более 48 млрд грн – на пополнение и расширение армии дронов.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

"В бюджет на 2024 год закладываем почти 1,7 трлн грн на безопасность и оборону. Из них около 56 млрд грн – на оборонные производства и еще более 48 млрд грн – на пополнение и расширение армии дронов", – заявил Шмыгаль.

"Дополнительный важный ресурс на дроны, военную технику и боеприпасы – это военное НДФЛ. Ожидаем от народных депутатов принятия во втором чтении правительственного законопроекта, который перенаправит эти средства на нужды обороны", - отметил он.

Премьер-министр поблагодарил парламент за принятие правительственного законопроекта об усилении обороноспособности. "Более 300 млрд грн мы добавили на оборону. Это то, что нужно нашим военным прямо сейчас", - подчеркнул Шмыгаль.

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Топ комментарии

  • Герхард
    А, якщо США не дадуть грошей, що буде з цим чудовим бюджетом?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А до атаки *уйла , коли ''Порох'' криком кричав виділити гроші то 50 мільйонів зажали!
  • Наталия Гончар
    ШМИГАЛЬ та його інспектори з міністрами не дають працювати КБ ЛУЧ та виробляти необхідні для фронту ракети.
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