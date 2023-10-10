Вследствие обстрелов в Никополе повреждены 16 частных домов, - ОВА

Во вторник российские оккупанты семь раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, в результате обстрела в Никополе повреждено 16 частных домов и 8 хозяйственных построек, а также гимназию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Семь обстрелов за день. Никопольщина содрогалась от ударов тяжелой артиллерии врага. А еще агрессор ударил по району тремя дронами-камикадзе. В самом Никополе повреждено 16 частных домов и 8 хозяйственных построек. Одна - уничтожена. Пострадали гимназия и четверть сотни солнечных панелей. Задело газопроводы и линии электропередачи", - написал Лысак.

Кроме этого, в результате обстрелов в Марганецкой громаде повреждены три дома, хозяйственные постройки и электросети.

В результате вражеских обстрелов жертв и пострадавших нет.

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