PIN-UP подал в суд на украинских журналистов из-за расследования связей онлайн-казино с Россией

Компания "Укр Гейм Технолоджи" (работает под брендом PIN-UP) подала в суд на журналистов информационного агентства "Великий Київ" через статью под названием "PIN-UP: история одного "украинского" онлайн-казино родом из России".

Об этом свидетельствует решение Печерского районного суда Киева от 25 сентября, обнародованное в Едином госреестре судебных решений, сообщает Цензор.НЕТ.

Статья касалась связей онлайн-казино с Россией. А именно речь шла о российском гражданстве его владельцев. PIN-UP требует через суд опровержения.

Ранее украинская государственная Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) аннулировала одному из 2 юридических лиц PIN-UP лицензию именно из-за связей с Россией. Согласно решению КРАИЛ, поводом стало письмо Службы безопасности Украины, подтвердившее связь онлайн-казино с РФ.

Напомним, Pin-UP уже подал 4 иска против государственной Комиссии по регулированию лотерей и азартных игр в Украине с требованием не аннулировать лицензию компании на проведение азартных игр вопреки обращению Службы безопасности Украины, установившей связь онлайн-казино с Российской Федерацией.