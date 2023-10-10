В Болгарии задержали 12 участников преступной сети, поставлявшей в Россию товары военного назначения

Болгарская прокуратура, Агентство государственной безопасности и Министерство внутренних дел Болгарии объявили о ликвидации организованной преступной группы, которая экспортировала товары двойного назначения в РФ, которые использовались против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Sofia Globe.

"В Болгарии арестовали 12 человек за незаконный экспорт в Россию товаров двойного назначения для использования военными этой страны в войне против Украины", - говорится в сообщении.

Пятеро задержанных являются иностранными гражданами, в частности, это трое россиян, белорус и албанец, сообщил глава МВД Болгарии Живко Коцев.

Глава Агентства государственной безопасности Пламен Тончев сообщил, что ведомство получило информацию об экспорте товаров двойного использования, после чего "была разоблачена сложная сеть незаконных поставок".

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Преступная сеть работала в городах София, Пловдив, Варна и Велико Тырново с начала 2021 года.

В основе сети стояли граждане РФ, финансировавшие поставки товаров. Они не являются постоянными жителями Болгарии.

Поставки шли через разные компании, одна из которых находится в Пловдиве. Товар отправляли в Пловдив, где его упаковывали, затем транспортировали в Софию, а оттуда через аэропорт в РФ. Отмечается, что денежный оборот группы составил более четырех миллионов львов (около двух миллионов евро).

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"Оружие предназначалось не для регулярной российской армии, а для спецназовцев, действовавших на территории Украины", - говорится в сообщении.

Заместитель генпрокурора Болгарии Мария Павлова сообщила, что экспортируемая техника включает в себя различные виды товаров двойного назначения, в том числе оптические прицелы и авиационную радиотехнику.

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