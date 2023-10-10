В Болгарии задержали 12 участников преступной сети, поставлявшей в Россию товары военного назначения
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Sofia Globe.
"В Болгарии арестовали 12 человек за незаконный экспорт в Россию товаров двойного назначения для использования военными этой страны в войне против Украины", - говорится в сообщении.
Пятеро задержанных являются иностранными гражданами, в частности, это трое россиян, белорус и албанец, сообщил глава МВД Болгарии Живко Коцев.
Глава Агентства государственной безопасности Пламен Тончев сообщил, что ведомство получило информацию об экспорте товаров двойного использования, после чего "была разоблачена сложная сеть незаконных поставок".
Преступная сеть работала в городах София, Пловдив, Варна и Велико Тырново с начала 2021 года.
В основе сети стояли граждане РФ, финансировавшие поставки товаров. Они не являются постоянными жителями Болгарии.
Поставки шли через разные компании, одна из которых находится в Пловдиве. Товар отправляли в Пловдив, где его упаковывали, затем транспортировали в Софию, а оттуда через аэропорт в РФ. Отмечается, что денежный оборот группы составил более четырех миллионов львов (около двух миллионов евро).
"Оружие предназначалось не для регулярной российской армии, а для спецназовцев, действовавших на территории Украины", - говорится в сообщении.
Заместитель генпрокурора Болгарии Мария Павлова сообщила, что экспортируемая техника включает в себя различные виды товаров двойного назначения, в том числе оптические прицелы и авиационную радиотехнику.