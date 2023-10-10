ВСУ отразили все вражеские атаки на Авдеевском направлении, - Силы обороны

Несмотря на массированный артиллерийский обстрел ВСУ удалось отразить все атаки российских войск на Авдеевском направлении.

Об этом сообщил официальный представитель группы войск "Таврия" полковник Александр Штупун в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обновленная информация... Наши защитники на Авдеевском направлении отразили все атаки врага и не допустили потери рубежей и позиций", - рассказал он.

По его словам, ранее оккупанты активизировались на Авдеевском направлении. "Наши защитники сегодня отразили атаки врага в районах Керамика, Очеретиного, Бердичев, Степного, Ласточкиного, Тоненького, Авдеевки и Первомайского, это в Донецкой области. Также оккупанты нанесли авиаудары возле Бердичев и Авдеевки. С утра и по сей час периодически обстреливают гражданскую инфраструктуру Авдеевки и населенных пунктов Покровского района вокруг. Из ствольной артиллерии и РСЗО обстреляна Авдеевка", - рассказал Штупун.

Также на Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили девять атак врага в районах разрушенной Марьинки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны уничтожили по меньшей мере четыре вражеских танка и еще два повредили, однако эта информация не окончательная.

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Ранее Штупун сообщал, что российские войска повысили активность на всем Таврическом направлении, совершили 705 обстрелов. Только в районе Марьинки и Новомихайловки отражены 15 вражеских атак.