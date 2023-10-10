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Шольц и Макрон обсудили дальнейшую помощь Украине

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макрон,шольц
Поддержка Украины была одной из тем на совместном заседании правительств Германии и Франции в Гамбурге и двусторонних переговоров лидеров двух государств.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поддержка Украины остается для нас важной заботой", – сказал Шольц.

Речь идет, по его словам, о том, чтобы осенью и зимой "уменьшить, насколько возможно, последствия российского бомбового террора против гражданского населения Украины". Нужна защита объектов критической инфраструктуры и энергосистемы. Поэтому, напомнил канцлер ФРГ, он объявил на прошлой неделе планы передать Украине еще одну систему ПВО Patriot.

Но Германия и Франция будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, сказал глава правительства. "С этой целью как раз ведутся двусторонние переговоры по обещаниям предоставления Украине гарантий безопасности", - отметил Шольц.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь отметил, что нынешняя встреча дала возможность еще раз засвидетельствовать полную солидарность с Украиной и поддержку в ее борьбе против российской агрессии.

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Топ комментарии

  • CrossFirenko
  • Amber
    Звісно зʼєднпють за державний кошт , бо там курорти Бені
  • Mod Dom
    Арабы повторили Бучу в Израиле
    Кровавая резня: на границе с сектором Газа нашли тела 200 убитых ХАМАС израильтян ФОТО

    Армия обороны Израиля разрешила иностранным журналистам побывать в разгромленном кибуце Кфар-Аза, который находится в нескольких километрах от сектора Газа. В нем боевики ХАМАС убили около 200 израильтян. 40 из обнаруженных тел - дети



    Правоохранители продолжают вывозить тела из домов, число жертв может вырасти.

    Сообщается, что все автомобили на дорогах сожжены, некоторые дома также пострадали от огня. В населенном пункте остались и машины боевиков ХАМАС, которые, возможно, заминированы, рассказали журналисты.



    Корреспондент «Рейтерс» написала, что «репортеры ходили по тропинкам кибуца, где стоял тяжелый трупный запах». «Тела местных жителей и боевиков ХАМАС лежат на территории кибуца Кфар-Аза среди сгоревших домов, разбросанной мебели и обгоревших автомобилей. Израильские солдаты ходили от дома к дому, чтобы вынести трупы», - сказано в репортаже.

    «Вы видите детей, матерей, отцов в спальнях, в защитных комнатах… Их убили террористы. Это не война, это не поле битвы. Это резня, это террористическая атака», - цитируют журналисты генерал-майора Итая Верува.

    «Это то, чего я никогда в жизни не видел. Это то, что мы представляли себе из рассказов наших дедушек, бабушек о погромах в Европе и других местах», - сказал Верув.

    У ЦАХАЛ пока нет точного числа жертв.

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