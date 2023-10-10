Силы обороны отразили атаки россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 10 октября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются пятьсот девяносто четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

В течение суток произошло 75 боевых столкновений. Также Российская Федерация нанесла удар зенитной управляемой ракетой С-300 по гражданским домам в населенном пункте Большой Бурлук Харьковской области. Кроме этого, сегодня ночью оккупанты атаковали южные регионы нашего государства 36 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 27 вражеских "шахедов". Всего враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области; Бачевск и Поповка Сумской области; Басово, Гатище, Волчанские Хутора Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Турья Черниговской области; Искрисковщина, Степное, Миропольское, Покровка Сумской области; Терновая, Огурцово, Строевка, Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили 16 атак врага в районе Синьковки и 5 атак возле Ивановки Харьковской области. Авиационным ударам подверглись Синьковка, Кисловка, Песчаное Харьковской области. Противник обстрелял из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов, в частности, это Лиман Первый, Синьковка, Кисловка, Табаевка, Песчаное и Берестово Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник активно применял авиацию для ударов по позициям наших войск в районе Серебрянского лесничества (юго-западнее Кременной Луганской области). Также авиационным ударам подверглись Новолюбовка Луганской области и Спорное Донецкой области. Кроме этого, Силы обороны отразили 5 атак врага возле Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов оккупантов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещиевка и Андреевка Донецкой области. Здесь захватчики также нанесли авиационные удары. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Наши защитники отразили все атаки врага и не допустили утраты рубежей и позиций. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Бердичи и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Опытное, Невельское Донецкой области.

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На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 9 атак врага в районах Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Новомихайловки. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Инженерное и Вербовое Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар неподалеку от Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Белогорье, Новоандреевка, Лобково Запорожской области.

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На Херсонском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Берислав, Антоновка и областной центр Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника".

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