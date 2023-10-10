Зеленский и премьер Румынии Чолаку обсудили усиление сотрудничества ОПК

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Румынию 10 октября встретился с премьер-министром Марчелом Чолаку. Они обсудили оборонную поддержку и усиление двустороннего сотрудничества оборонно-промышленных комплексов.