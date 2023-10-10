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Зеленский и премьер Румынии Чолаку обсудили усиление сотрудничества ОПК

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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Румынию 10 октября встретился с премьер-министром Марчелом Чолаку. Они обсудили оборонную поддержку и усиление двустороннего сотрудничества оборонно-промышленных комплексов.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он также отметил важность выполнения договоренностей с румынской стороной относительно транзита украинского зерна по территории страны.

"Украина и Румыния вносят критический вклад в глобальную продовольственную безопасность. Важно, чтобы договоренности о удвоении транзита украинской агропродукции по территории Румынии были реализованы", - говорится в сообщении.

Зеленский также поблагодарил правительство Румынии за весомую практическую помощь Украине.

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    Ігровий бізнес в Україні в руках російського смтрящего друга Арахамії Баума, котрий напичасав у ВР закон, СЛ з оПЗЖ прийняли й зараз у бюджет не надходить ні копійки . а новина ЦН сьогодні як одна з казино РАШКИ в Україні судиться з розкривачами журналістами .

    А ВОВА УСЬО КЛЯНЧИТЬ ТА КЛЯНЧИТЬ відчитується та видчитуєтья ЯК!!! КЛЯНЧИТЬ!!!
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