Зеленский и премьер Румынии Чолаку обсудили усиление сотрудничества ОПК
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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Румынию 10 октября встретился с премьер-министром Марчелом Чолаку. Они обсудили оборонную поддержку и усиление двустороннего сотрудничества оборонно-промышленных комплексов.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Он также отметил важность выполнения договоренностей с румынской стороной относительно транзита украинского зерна по территории страны.
"Украина и Румыния вносят критический вклад в глобальную продовольственную безопасность. Важно, чтобы договоренности о удвоении транзита украинской агропродукции по территории Румынии были реализованы", - говорится в сообщении.
Зеленский также поблагодарил правительство Румынии за весомую практическую помощь Украине.