В новый пакет помощи США войдут ракеты AIM-9 и TOW и боеприпасы, - СМИ

Новый пакет военной помощи США для Украины на сумму 200 миллионов долларов может быть объявлен уже в среду во время заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). В него войдут ракеты класса воздух-воздух AIM-9 и противотанковые ракеты TOW, а также боеприпасы.

Об этом сообщила журналистка "Голоса Америки" Карла Бабб в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

По данным Бабб, в новый пакет американской военной помощи войдут ракеты AIM-9 и TOW, боеприпасы для систем HIMARS, высокоточные авиационные боеприпасы, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.

Кроме того, там должно быть оборудование для борьбы с беспилотниками, противотанковые гранатометы AT4, боеприпасы для стрелкового оружия и "многое другое".

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