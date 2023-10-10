Россияне нанесли 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершили 30 обстрелов с РСЗО, - Генштаб
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток произошло 75 боевых столкновений. Также Российская Федерация нанесла удар зенитной управляемой ракетой С-300 по гражданским домам в населенном пункте Большой Бурлук Харьковской области.
Кроме этого, сегодня ночью оккупанты атаковали южные регионы нашего государства 36 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 27 вражеских "шахедов". Всего враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура".