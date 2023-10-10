Россияне нанесли 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершили 30 обстрелов с РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины 10 октября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток произошло 75 боевых столкновений. Также Российская Федерация нанесла удар зенитной управляемой ракетой С-300 по гражданским домам в населенном пункте Большой Бурлук Харьковской области.

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Кроме этого, сегодня ночью оккупанты атаковали южные регионы нашего государства 36 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 27 вражеских "шахедов". Всего враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура".

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