Вторжение России в Украину останется худшим стратегическим провалом для Путина, - замгоссекретаря США О’Брайен

Полномасштабная война России против Украины, угрозы безопасности НАТО и попытка вернуть над Украиной имперский контроль есть и будут оставаться худшим стратегическим провалом для российского диктатора Владимира Путина. Страны Североатлантического союза не позволят этому произойти и будут продолжать поддерживать Киев и его усилия по освобождению собственных территорий.

Об этом во время виртуального пресс-брифинга под эгидой Брюссельского хаба США заявил заместитель госсекретаря США Джеймс О'Брайен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Именно так он ответил на вопрос журналистов, как США оценивают способности России восстановиться от потерь, которые она понесет в Украине, и нанести новый удар не только по Украине, но и по странам-членам НАТО.

"Очевидно, что президент Путин не заинтересован в мирных переговорах вокруг Украины, он верит: если переждет..., то сможет снова взять Украину под свой контроль и создать там платформу, с которой будет иметь возможность представлять угрозу безопасности НАТО. Именно поэтому мы убеждены , что продолжение вторжения России в Украину, начавшееся в феврале 2022 года, должно оставаться самым большим стратегическим провалом России", - отметил представитель Госдепа.

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По его словам, НАТО не может допустить, чтобы Россия возобновила свой имперский контроль над Украиной и начала после этого угрожать странам-членам Альянса.

На этой неделе, когда в Брюсселе встречаются министры иностранных дел НАТО, Альянс воспользуется возможностью подтвердить обязательства перед Украиной и готовность поддерживать ее усилия по освобождению собственных территорий.

Как отметил О'Брайен, для стран НАТО важно, чтобы ожидания украинцев относительно движения на Запад и вхождения в западные институты оправдались.

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В то же время, он не стал комментировать ход обсуждения среди членов Альянса вопроса о будущем членстве Украины в НАТО.

"Мы очень сосредоточены сейчас на помощи Украине в осуществлении приоритетных реформ по годовой национальной программе вместе с Альянсом. Мы уже выразили убеждение, что место Украины – в НАТО, и мы очень довольны, что это первая встреча Совета НАТО-Украина (на уровне министров иностранных дел – ред.) позволит Украине занять свое место за столом в надлежащем алфавитном порядке, как полноправному участнику этого форума. Мы надеемся, что в будущем будем приветствовать Украину как полноправного члена", - добавил О'Брайен.