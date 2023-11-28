Обязанность НАТО - гарантировать предоставление Украине необходимого оружия, чтобы РФ не победила, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что победа РФ станет не только трагедией для украинцев, но и опасностью для других стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наша обязанность – гарантировать, что мы предоставим Украине необходимое ей оружие, потому что если победит президент Путин, это будет трагедией для украинцев, но это также будет опасно и для нас, потому что тогда послание всем авторитарным режимам, не только Москве, но и в Пекине, будет заключаться в том, что когда они нарушают международное право, когда они вторгаются в другую страну, когда они применяют силу, они получают то, что хотят. Поэтому союзники по НАТО оказывают беспрецедентный уровень военной поддержки… Задача сейчас состоит в том, что нам необходимо продолжать эту поддержку", - сказал генсек Альянса перед началом двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Генсек НАТО также выразил уверенность, что и Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку, потому что это отвечает их интересам безопасности.

Столтенберг напомнил, что НАТО оказывает помощь Украине в плане модернизации Вооруженных сил, чтобы обеспечить их полную совместимость с силами НАТО. Он также напомнил о работе контактной группы в формате Раммштайн, в которую входит пятьдесят странами, которые также оказывают поддержку, что имеет огромное значение.

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"Итак, еще раз, нам просто нужно придерживаться выбранного курса", - убежден он.

Отвечая на вопрос о том, что Украина должна сделать, чтобы одержать победу на поле боя, генсек отметил, что он "очень осторожен" в отношении прогнозов развитие событий на линии фронта, потому что войны являются непредсказуемыми по своей природе. При этом он отметил, что смелость и мастерство Вооруженных сил Украины произвели впечатление на весь мир.

"Нам нужно помнить, с чего мы начали, когда в прошлом году произошло полномасштабное вторжение: мы боялись, и эксперты полагали, что Украина рухнет в течение нескольких недель, а Киев окажется под контролем России в течение нескольких дней. Этого не произошло, и украинцы смогли отбросить российские силы на севере, на востоке и на юге и освободили территорию, которую Россия оккупировала в начале войны".

В этой связи Столтенберг призвал союзников продолжать оказывать поддержку Украине.