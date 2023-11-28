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До деоккупации Крыма "скифское золото" будет храниться в Сокровищнице Музея на территории Киево-Печерской Лавры

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До деоккупации Крыма "скифское золото" будет храниться в Сокровищнице Музея на территории Киево-Печерской Лавры
Вскоре коллекция "скифского золота" будет полностью экспонирована.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МКИП.

"Сегодня, 28 ноября, в Музее исторических драгоценностей Украины презентовали отдельные артефакты коллекции "Крым: золото и тайны Черного моря". Они вернулись в Украину из Нидерландов. ...Вскоре коллекция будет полностью экспонирована", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до деоккупации Крыма "Скифское золото" будет временно храниться в Сокровищнице Музея на территории Киево-Печерской лавры.

Читайте: "Скифское золото" вернулось в Украину из Нидерландов, - Минкульт

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Топ комментарии

  • Tema9
    Ще б Паші Мерседесу в хату, або Єлдаку принесли «скіфське золото»…Ще всіх кремлівських попів навіть не повиганяли з Лаври.
  • Деніс Войцеховський
    А потім таємничо зникне, а потім чудодійним способом спливе десь у храмі ваські божевільного. Молодці, гарний план.
  • Lada2014
    Це ви для кого дали таку інформацію?
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