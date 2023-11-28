До деоккупации Крыма "скифское золото" будет храниться в Сокровищнице Музея на территории Киево-Печерской Лавры
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Вскоре коллекция "скифского золота" будет полностью экспонирована.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МКИП.
"Сегодня, 28 ноября, в Музее исторических драгоценностей Украины презентовали отдельные артефакты коллекции "Крым: золото и тайны Черного моря". Они вернулись в Украину из Нидерландов. ...Вскоре коллекция будет полностью экспонирована", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до деоккупации Крыма "Скифское золото" будет временно храниться в Сокровищнице Музея на территории Киево-Печерской лавры.