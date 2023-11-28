Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, незначительное продвижение стоило войскам РФ тысяч жертв, - британская разведка

В боях за Авдеевку Донецкой области армия РФ достигла незначительного прогресса, пытаясь окружить город. Продвижение стоило подразделениям РФ тысяч жертв.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в последние дни российские войска совершили небольшие продвижения на северном направлении "клещей", пытаясь окружить Авдеевку.

С начала октября 2023 года российские войска продвинули линию фронта в этом районе на 2 км.

"Несмотря на скромные успехи, это продвижение, вероятно, является одним из крупнейших российских достижений с весны 2023 года. Оно стоило подразделениям, участвовавшим в боевых действиях, тысяч жертв", - говорится в отчете.

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Эта операция постепенно приближает российские войска к Авдеевскому коксохимическому заводу, где украинские войска сохраняют одну из своих основных оборонных позиций, добавляет разведка Британии.

"Хотя Авдеевка стала важной точкой украинской линии фронта, Украина продолжает контролировать коридор шириной около 7 км, через который осуществляется поставка в город", - добавили в Минобороны Британии.