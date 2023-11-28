Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, незначительное продвижение стоило войскам РФ тысяч жертв, - британская разведка
Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в последние дни российские войска совершили небольшие продвижения на северном направлении "клещей", пытаясь окружить Авдеевку.
С начала октября 2023 года российские войска продвинули линию фронта в этом районе на 2 км.
"Несмотря на скромные успехи, это продвижение, вероятно, является одним из крупнейших российских достижений с весны 2023 года. Оно стоило подразделениям, участвовавшим в боевых действиях, тысяч жертв", - говорится в отчете.
Эта операция постепенно приближает российские войска к Авдеевскому коксохимическому заводу, где украинские войска сохраняют одну из своих основных оборонных позиций, добавляет разведка Британии.
"Хотя Авдеевка стала важной точкой украинской линии фронта, Украина продолжает контролировать коридор шириной около 7 км, через который осуществляется поставка в город", - добавили в Минобороны Британии.