Россияне на оккупированных территориях не могут обеспечить лекарствами больных диабетом, - Центр нацсопротивления
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На временно оккупированных территориях фиксируются перебои в выдаче препаратов для мониторинга глюкозы, а также инсулина больным сахарным диабетом.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Причиной является неспособность российской промышленности производить такие системы и лекарства, а сама страна находится в изоляции от цивилизованного мира. В результате больные сахарным диабетом не получают надлежащего ухода и лечения.
При этом ранее россияне приступили к выдаче инсулина на временно оккупированных территориях только при наличии российского паспорта. Однако теперь наличие красной макулатуры не гарантирует лечение, ведь Россия не та страна, которая имеет высокие социальные стандарты", - говорится в сообщении.