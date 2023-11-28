Российскому генералу Кобылашу, командовавшему ракетным ударом по многоэтажке в Умани, сообщено о подозрении, - СБУ

Сообщено о подозрении российскому генералу Сергею Кобылашу, отдавшему приказ об ударе по дому в Умани Черкасской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Должностное лицо отдало приказ на проведение ракетных ударов по жилому многоэтажному дому и автостоянке в Умани Черкасской области 28 апреля этого года. В результате вражеских обстрелов погибли 23 местных жителя, среди них - 6 детей. Также травмированы 9 человек, а один человек до сих пор считается пропавшим без вести", – говорится в сообщении.

Кроме разрушенной многоэтажки значительные повреждения получили 7 близлежащих жилых домов, 6 предприятий и 70 гражданских автомобилей.

Воздушный удар рашисты нанесли по городу двумя ракетами Х-101, которые были выпущены из российского тяжелого бомбардировщика ТУ-95МС.

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"Установлено, что Кобылаш принимает непосредственное участие в войне против Украины с первых дней полномасштабного вторжения России. До этого военный преступник "отличился", когда командовал бомбардировкой гражданской инфраструктуры в Сирии и Грузии. За это получил генеральское звание и звезду "героя России", - добавили в СБУ.

Кобылашу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).