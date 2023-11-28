Украина будет бойкотировать заседание ОБСЕ из-за присутствия Лаврова, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ в Северной Македонии из-за присутствия на нем главы МИД России Сергея Лаврова.

Об этом сообщил в Фейсбуке спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел", - отметил спикер МИД.

Он напомнил, что 30 ноября – 1 декабря в Скопье состоится заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

По его словам, Украина высоко ценит усилия Северной Македонии как председательствующего в 2023 году государства и лично министра иностранных дел Буяра Османи. Он также выразил благодарность Северной Македонии за приоритизацию вопроса противодействия российской агрессии против Украины во время своего председательства.

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В то же время представитель МИД подчеркнул, что Российская Федерация последовательно разрушает ОБСЕ, злоупотребляя правилом консенсуса. Прибегая к шантажу и открытым угрозам, РФ систематически блокировала консенсус по ключевым вопросам. Своевольным стало и блокирование кандидатуры Эстонии на председательство в ОБСЕ в 2024 году. Кроме того, Россия незаконно задержала трех украинцев – представителей ОБСЕ, которые находятся в тюрьмах уже более 500 дней.

"Россия создала экзистенциальный кризис в ОБСЕ и превратила организацию в заложника своих капризов и агрессии. В таких условиях присутствие российской делегации на министерском заседании на уровне министра впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину будет только усугублять кризис, в который Россия загнала ОБСЕ", - Николенко.

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Он подчеркнул, что совместными усилиями необходимо работать над "спасением ОБСЕ от России, а не посылкой сигналов о возможности возвращения к существовавшим до февраля 2022 года формам сотрудничества", поскольку РФ решила самую масштабную со времен завершения Второй мировой войны вооруженную агрессию в Европе и грубо нарушила все принципы Хельсинкского заключительного акта.

"Учитывая это, делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел. При этом Украина остается преданной принципам ОБСЕ, готова и дальше работать с партнерами с целью возобновления уважения к Хельсинкскому заключительному акту, в частности на основе воплощения Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского", - резюмировал спикер МИД.