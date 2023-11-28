В ГУР заявили, что жену Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами: Сейчас она проходит курс лечения
Как информирует Цензор.НЕТ, сообщила УП со ссылкой на источники.
"Относительно жены Буданова (отравления) правда. Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которые обнаружили отравление", - сообщил источник.
По данным издания, жену Буданова предположительно отравили через еду.
"Ей уже лучше, первый этап лечения прошла. Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: "они просто крупноватые немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", - сообщили источники.
Впоследствии в ГУР МО подтвердили эту информацию.
Представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода заявил, что информация, обнародованная сегодня медиа, соответствует действительности.
Жена главы украинской военной разведки действительно была отравлена тяжелыми металлами и сейчас проходит уже завершающийся курс лечения. Больше информации в ГУР обещали обнародовать впоследствии.