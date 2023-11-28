Словацкие автоперевозчики грозятся блокировать пункт пропуска "Вышне Немецкое" на границе с Украиной с 1 декабря, - Reuters

Ассоциация словацких перевозчиков UNAS грозится в пятницу блокировать главный пункт пропуска страны с Украиной "Вышнее Немецкое – Ужгород", если не будут приняты меры по ограничению якобы "справедливой конкуренции" со стороны украинских перевозчиков.

Об этом заявил глава Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) Станислав Скала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, UNAS дождется реакции Министерства транспорта Словакии до четверга, прежде чем принимать окончательное решение.

Скала добавил, что 4 декабря в Брюсселе состоится встреча европейских министров транспорта, но он не возлагал больших надежд на какой-либо прорыв.

"Похоже, ни украинская сторона, ни (Европейская. – ред.) комиссия не желают отступать", - сказал он.

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