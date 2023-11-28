Театр на Подоле поменял фамилию "Зеленский" в пьесе Карпенко-Карого "Хозяин" на "Залуский"

В новой постановке в Театре на Подоле по версии режиссера Уривского события пьесы "Хозяин" Ивана Карпенко-Карого перенесены в настоящее время, и эконом Зеленский здесь уже стал Залуским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в день премьеры, 27 ноября, рассказал главный редактор "Главкома" Николай Пидвезяный.

"Интересно, это уже цензура или еще нет?)) У Карпенко-Карого в "Хозяине" есть не очень ловкий эконом по фамилии Зеленский. Кто помнит, Зеленский в произведении жалуется на подчиненных ему "холопов", что "силу имеют", боится, что они "могут наговорить лишнее"...

И вот в новой постановке в Театре на Подоле, по версии режиссера Уривского, события "Хозяина" перенесены в современность, и Зеленский здесь уже стал... Залуским.

Спасибо, что хотя бы не Залужным)

Все остальные герои остались при своих именах и фамилиях", – написал он.

В Театре на Подоле отказались от комментариев, сообщает УП.

Но уже на следующий день, 28 ноября, Иван Уривский прокомментировал ситуацию.

"В спектакле некоторые персонажи объединены в один, соответственно некоторые фамилии изменены, потому что не хотелось использовать дешевый прием и спекуляции на известной фамилии, чтобы порадовать зрителя, да и в структуре спектакля это выглядело бы некстати.

Некоторые персонажи вообще отсутствуют, даже женщины исполняют мужские роли. Нет элементов национальных костюмов. Пьеса сильно сокращена. Все персонажи (особенно фамилии) пьесы и представления вымышлены и не соответствуют реальности и действительности, не имеют целью кого-то обидеть или скомпрометировать. А центральным персонажем являются овцы, поэтому приходите и делайте выводы сами!" - написал он.

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