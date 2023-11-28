Театр на Подоле поменял фамилию "Зеленский" в пьесе Карпенко-Карого "Хозяин" на "Залуский"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в день премьеры, 27 ноября, рассказал главный редактор "Главкома" Николай Пидвезяный.
"Интересно, это уже цензура или еще нет?)) У Карпенко-Карого в "Хозяине" есть не очень ловкий эконом по фамилии Зеленский. Кто помнит, Зеленский в произведении жалуется на подчиненных ему "холопов", что "силу имеют", боится, что они "могут наговорить лишнее"...
И вот в новой постановке в Театре на Подоле, по версии режиссера Уривского, события "Хозяина" перенесены в современность, и Зеленский здесь уже стал... Залуским.
Спасибо, что хотя бы не Залужным)
Все остальные герои остались при своих именах и фамилиях", – написал он.
В Театре на Подоле отказались от комментариев, сообщает УП.
Но уже на следующий день, 28 ноября, Иван Уривский прокомментировал ситуацию.
"В спектакле некоторые персонажи объединены в один, соответственно некоторые фамилии изменены, потому что не хотелось использовать дешевый прием и спекуляции на известной фамилии, чтобы порадовать зрителя, да и в структуре спектакля это выглядело бы некстати.
Некоторые персонажи вообще отсутствуют, даже женщины исполняют мужские роли. Нет элементов национальных костюмов. Пьеса сильно сокращена. Все персонажи (особенно фамилии) пьесы и представления вымышлены и не соответствуют реальности и действительности, не имеют целью кого-то обидеть или скомпрометировать. А центральным персонажем являются овцы, поэтому приходите и делайте выводы сами!" - написал он.