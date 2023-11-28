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Переговоры между Украиной и Россией пока бессмысленны, Путин хочет капитуляции через год или больше, - заместитель госсекретаря США О’Брайен

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Переговоры между Украиной и Россией пока бессмысленны, Путин хочет капитуляции через год или больше, - заместитель госсекретаря США О’Брайен
В настоящее время переговоры между Россией и Украиной об окончании войны не имеют смысла. Путин стремится к капитуляции.

Об этом сказал заместитель госсекретаря США Джеймс О'Брайен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

По его словам, переговоры — это дело Украины, но реальность заключается в том, что США не видят никаких признаков того, что Россия готова вести реальные переговоры.

"Нам кажется, что Путин говорит о том, чтобы подождать еще как минимум год или больше, прежде чем он задумается о прекращении этой войны, и было бы бессмысленно вести дискуссию со стороны Украины – это не диалог. Это монолог капитуляции", — сказал О'Брайен.

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Топ комментарии

  • Светлана Круп
    Їм потрібно, щоб паРаша "не перемогла", але й "не програла". Жодного разу вони не казали про перемогу України. Так що немає чого мріяти про якусь капітуляцію паРаші. Тут аби самим не програти, дивлячись, як вони озброюються, а як ми.
  • Ярослав Кийко
    Генерал Ходжес прямо каже:
    "Американської допомоги Україні вистачає лише для виживання. Штати ніколи не відправили б свою армію в наступ за тих умов, в яких перебуває Україна".
  • Gary Grant
    Який,нах рік? З дуба впали? Дайте достатньо зброї і весною ***** саме капітулює. Пустомелі.
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