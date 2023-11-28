У НАТО есть оружие, которое нужно Украине для технологического прорыва в войне, - глава МИД Литвы Ландсбергис

У НАТО есть вооружение, которое может обеспечить Украине технологический прорыв в войне против России. Это оружие необходимо отправить Украине, чтобы она смогла адаптировать свою стратегию к условиям войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса во время пресс-конференции перед встречей глав МИД НАТО в Брюсселе.

"Я знаю, что у нас сейчас есть вооружения, которые нужны Украине. Они здесь, они не используются, мы отправляем их в третьи страны, мы продаем их куда угодно, но не отправляем Украине. Мы можем это сделать, и это могло бы дать тот технологический прорыв, о котором просит генерал Залужный. Тогда он мог бы адаптировать свою стратегию. Если мы открываем свои поставки для него, он может делать что угодно", - подчеркнул Ландсбергис.

Министр отметил, что Россия начала войну не только против Украины, но и "против всех нас".

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Глава МИД Литвы также выразил удивление тем, что Россию снова приглашают на встречи международных организаций, имея в виду саммит ОБСЕ в Скопье.

"Сколько раз мы должны повторять эту ошибку? Один раз, два, три, четыре? Мы снова приглашаем Россию обсуждать то, что является непосредственной угрозой не только для наших интересов, но и для самого нашего существования", - подчеркнул Ландсбергис.

Он добавил, что Литва, как и две другие балтийские страны, приняла решение не участвовать в саммите ОБСЕ, страны вернутся, когда "Россия станет другой".