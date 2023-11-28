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У НАТО есть оружие, которое нужно Украине для технологического прорыва в войне, - глава МИД Литвы Ландсбергис

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У НАТО есть оружие, которое нужно Украине для технологического прорыва в войне, - глава МИД Литвы Ландсбергис
У НАТО есть вооружение, которое может обеспечить Украине технологический прорыв в войне против России. Это оружие необходимо отправить Украине, чтобы она смогла адаптировать свою стратегию к условиям войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса во время пресс-конференции перед встречей глав МИД НАТО в Брюсселе.

"Я знаю, что у нас сейчас есть вооружения, которые нужны Украине. Они здесь, они не используются, мы отправляем их в третьи страны, мы продаем их куда угодно, но не отправляем Украине. Мы можем это сделать, и это могло бы дать тот технологический прорыв, о котором просит генерал Залужный. Тогда он мог бы адаптировать свою стратегию. Если мы открываем свои поставки для него, он может делать что угодно", - подчеркнул Ландсбергис.

Министр отметил, что Россия начала войну не только против Украины, но и "против всех нас".

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Глава МИД Литвы также выразил удивление тем, что Россию снова приглашают на встречи международных организаций, имея в виду саммит ОБСЕ в Скопье.

"Сколько раз мы должны повторять эту ошибку? Один раз, два, три, четыре? Мы снова приглашаем Россию обсуждать то, что является непосредственной угрозой не только для наших интересов, но и для самого нашего существования", - подчеркнул Ландсбергис.

Он добавил, что Литва, как и две другие балтийские страны, приняла решение не участвовать в саммите ОБСЕ, страны вернутся, когда "Россия станет другой".

Топ комментарии

  • None None 96ddec59
    От саме чому війна досі продовжується - не тому, що раша не хоче припинити війну, а тому, що країни нато не хочуть допустити її порзки.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Залужний добре знав про що писав, там кожне слово має сенс та вагу.
    Не так як в того що на таблоїд пішов розповідати, чи про 5 замахів, чи то про 6, а раніше й 12 ніби було...
  • Мария Иванова eb9056e2
    ПО ЕСМІНЦЮ ВМС США ВИПУСТИЛИ БАЛІСТИЧНІ РАКЕТИ. ЇХ ЗАПУСТИЛИ З ПІДКОНТРОЛЬНИХ ХУСИТАМ ТЕРИТОРІЙ. Вже не ті ковбої , не ті. Дочекалися коли мавпи з гранатами витирають ноги .
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