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Запад не будет рассматривать войну России против Украины как непосредственную угрозу, пока не произойдет что-то аналогичное Перл-Харбору, - Ландсбергис

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Запад не будет рассматривать войну России против Украины как непосредственную угрозу, пока не произойдет что-то аналогичное Перл-Харбору, - Ландсбергис
Запад не будет рассматривать войну России против Украины как непосредственную угрозу, пока не произойдет потрясение, аналогичное Перл-Харбору.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Литовский министр отметил, что Запад недостаточно открыт и честен по поводу того, что на самом деле означает российско-украинская война, и предположил, что это может быть связано со страхом эскалации.

"В большинстве случаев мы пытаемся представить это как региональную, все еще далекую проблему, которая нас совсем не касается. Это большая политическая проблема, которая должна быть в центре дискуссий. Как человек, интересующийся историей, я боюсь, что мы ждем Перл-Харбор. Мы уже прошли все этапы, но считаем, что если Перл-Харбора не случилось, то все хорошо. Однако все не так хорошо", - считает Ландсбергис.

Как известно, 7 декабря 1941 года Япония атаковала американскую военную базу Перл-Харбор на Гавайских островах.

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Топ комментарии

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Йде до того, що цей Захід не вважатиме Перл-Харбором і Литву, у разі якщо кацапи почнуть з неї.
  • Василь Воробець
    Та не треба бути сильно розумним щоб це зрозуміти.Але Захід якось вальяжно до цього відноситься.Десятками мільйонів авто щороку виробляє,а мільйон снарядів для України ніяк не може зробити
  • Светлана Круп
    Приберіть це собаче лайно зі стрічки. Навіть Ківа з царьовим не настільки бридкі, як оце.
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