НАТО не определился относительно быстрого вступления Украины из-за позиции США и Германии к реформам в стране, - СМИ

В НАТО не определились относительно быстрого вступления Украины из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Члены Альянса еще не достигли консенсуса относительно того, есть ли реформы, изложенные в обновленной Годовой национальной программе, условиями для вступления Украины в НАТО или являются инструментом для приближения Киева к Альянсу.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на двух дипломатов НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По словам одного из них, это означает, что когда условия по выполнению реформ, которые НАТО согласует с Украиной, будут выполнены, можно будет обсуждать вопрос о членстве.

Другие собеседники издания заявили, что программа реформ не содержит перечня условий, а является "указателем" или "инструментом" для отслеживания прогресса и информирования лидеров стран Альянса.

В то же время, описание сфер реформ, как правило, оставляет членам НАТО пространство для маневра, поскольку они не привязаны к строгой оценке прогресса, а скорее выражают свое политическое мнение, отмечает издание.

С меньшим количеством деталей для проверки выполнения условий также возникает риск того, что реформы никогда не будут достаточными, и это усложнит предоставление "зеленого света" для вступления Украины.

"В конце концов, это (вопрос) остается политическим решением", – сказал третий дипломат НАТО, приводя, к примеру, задержки в Турции и Венгрии с ратификацией заявки Швеции на вступление в Альянс из-за национальных интересов.

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Еще один дипломат НАТО заявил, что даже если бы война с РФ закончилась завтра, и Украина выполнила все условия, перечисленные в плане реформ, члены НАТО все равно должны были бы дать согласие на приглашение, что может быть трудным процессом.

Ожидается, что в среду, 29 ноября, НАТО и Украина подпишут список реформ, которые Киев должен выполнить для будущего вступления в НАТО.

По информации издания, этот шаг должен дать Киеву толчок к реформированию вооруженных сил и других сфер безопасности, а также предоставить контрольный список, который смогут отслеживать члены НАТО. Документ не будет публичным, говорится в материале.

Процесс годовой программы менее строг, чем Плана действий по членству в НАТО, которого должен придерживаться любой кандидат в членство в НАТО, отметили четыре дипломата НАТО.

В отличие от предыдущих планов реформ, украинский годовой план гораздо короче и менее подробный – 10 страниц вместо 300, перечисление приоритетных сфер, а не контрольный список, что очень затрудняло демонстрацию успехов Украины, сообщил информированный источник.

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Таким образом, Украине будет легче продемонстрировать достижения к Вашингтонскому саммиту НАТО следующим летом.

Среди многих реформ – обеспечение гражданского контроля над вооруженными силами, разработка национальной стратегии обороны и безопасности, работа над оперативной совместимостью вооруженных сил с войсками стран-членов НАТО, антикоррупционные реформы (изменения в судебной системе, декларирование активов политически значимых лиц - ред).

По информации Euractiv, защита национальных меньшинств также включена в план реформ, наряду с соображениями относительно прав человека и демократии, которые Венгрия регулярно выдвигает как условие перед построением более тесных связей между НАТО, Евросоюзом и Украиной.