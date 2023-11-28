Германия увеличит поддержку Украины, - глава МИД ФРГ Бербок

Германия и партнеры увеличат поддержку Украины, защищающей мир не только в своей стране, но и в Европе.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед началом заседания министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Бербок заверила, что Германия не будет просто продолжать военную поддержку Украины в ее самообороне, но будет увеличивать ее – свидетельством этого является последнее решение о удвоении военной помощи до 8 млрд евро в следующем году.

"Мы даем четко понять, также здесь на этом заседании министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, что безопасность и мир в Украине – это также гарантия мира в Европе. И именно поэтому Германия вместе с другими партнерами продолжает и увеличивает нашу поддержку Украины, поскольку Украина защищает мир не только для своих людей, но и защищает мир в Европе", - подчеркнула она.

На вопрос сможет ли Украина "снова начать контрнаступление, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу", Бербок отметила, что "если СМИ, к сожалению, несколько привыкли к тому, что на европейском континенте происходит жестокое российское наступление, война, мы всегда должны помнить, что речь идет не о теоретических вопросах, не об абстрактных контрнаступлениях, а о том, что Украина должна дать возможность всем людям в своей стране, особенно на востоке Украины, жить в мире и свободе и, прежде всего, хочет освободить их от этого жестокого угнетения".

Читайте также: Военная и финансовая поддержка Украины имеет "экзистенциальное значение" для Европы, - Шольц

Глава МИД Германии отметила многочисленные преступления и зверства, которые совершают в Украине российские оккупанты на захваченных территориях.

"Поэтому речь не о том, может ли Украина как-то добиться прогресса в военном плане, а о спасении людей, которые уже более 650 дней переживают самые плохие вещи, которые только можно себе представить в этом мире", - добавила Бербок.