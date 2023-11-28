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На следующей неделе в Киев прибудет миссия ЕС с предложением обязательств по безопасности для Украины

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На следующей неделе в Киев прибудет миссия ЕС с предложением обязательств по безопасности для Украины
Евросоюз на следующей неделе направит миссию в Киев, которая представит предложения ЕС по обязательствам в сфере безопасности для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом на пресс-конференции в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, в Евросоюзе продвинулись относительно обязательств  по безопасности для Украины, и Европейский совет одобрил их рамки.

"Сегодня мы начали их обсуждать и на следующей неделе мой заместитель по вопросам безопасности и обороны приедет в Киев с презентацией предложений для своих украинских коллег, чтобы я смог представить их лидерам ЕС до конца года", – отметил Боррель.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А ми вже таке проходили! Один з гарантів бомбить Україну!
  • Don Bessam dc0e2bc1
    карочє,будапештский мыморандум номер два..
  • Сергей Бойко e1d0fdc0
    Только НАТО , других вариантов нет.
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