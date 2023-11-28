"Усталости" от войны среди стран ЕС нет. Поддержка Украины продолжится, - Боррель

Серед країн-членів Євросоюзу немає того, що називають "втомою" від війни.

Об этом заявидл высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Честно говоря, я не вижу признаков того, что среди стран-членов есть то, что вы называете "усталостью". Все обеспокоены, и все признают успехи украинцев – о которых не всегда достаточно говорят", – сказал он.

Среди успехов Боррель назвал функционирование "зернового коридора" без России, что стало возможным из-за вытеснения Черноморского флота РФ из западной части Черного моря; закрепление ВСУ на левом берегу Днепра под Херсоном.

"Я убежден, что страны-члены продолжат поддерживать Украину, потому что для нас это – экзистенциальный вопрос. Мы не можем позволить себе "усталость", потому что это наше обязательство", – добавил он.

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