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"Усталости" от войны среди стран ЕС нет. Поддержка Украины продолжится, - Боррель

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"Усталости" от войны среди стран ЕС нет. Поддержка Украины продолжится, - Боррель
Серед країн-членів Євросоюзу немає того, що називають "втомою" від війни.

Об этом заявидл высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Честно говоря, я не вижу признаков того, что среди стран-членов есть то, что вы называете "усталостью". Все обеспокоены, и все признают успехи украинцев – о которых не всегда достаточно говорят", – сказал он.

Среди успехов Боррель назвал функционирование "зернового коридора" без России, что стало возможным из-за вытеснения Черноморского флота РФ из западной части Черного моря; закрепление ВСУ на левом берегу Днепра под Херсоном.

"Я убежден, что страны-члены продолжат поддерживать Украину, потому что для нас это – экзистенциальный вопрос. Мы не можем позволить себе "усталость", потому что это наше обязательство", – добавил он.

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Топ комментарии

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Втоми немає. Є перекур.
  • Stepan Nakonechnyi
    У цих втоми немає, вони на кремлівських допінгах
  • Oleg Iskra 14887c2d
    Краще розкажи коли ці нарешті "втомляться" і як взагалі ви це допустили ?
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