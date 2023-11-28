В будущий санкционный пакет Евросоюза внесены меры по подавлению способности РФ производить ракеты и беспилотники, - Кулеба

В готовящийся 12-й пакет санкций ЕС включен важный элемент - меры, направленные на подавление способности РФ производить ракеты и беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Четыре важных решения находятся в стадии разработки. Пакет санкций, о котором упомянул Жозеп, - мы ценим продолжающиеся усилия. Я хотел бы подчеркнуть один конкретный элемент этого предложения о санкциях, а именно - меры, направленные на подавление способности России производить ракеты и беспилотники. Некоторые из этих мер уже включены в пакет, и мы с нетерпением ожидаем их принятия государствами-членами", - сказал Кулеба на совместном брифинге с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем в Брюсселе.

Также, как отметил Кулеба, ожидается решение об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины. Третья тема, по словам министра, – решение о запуске нового украинского фонда для обеспечения макрофинансовой помощи Украине.

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"Но прежде всего, первое и главное - это, конечно, решение об открытии переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. И я могу подтвердить, что мы с Жозепом подробно обсуждали этот вопрос", - рассказал глава МИД.

Он добавил, что идет работа с государствами-членами над принятием этого решения.

В соцсети Х (Twitter) Кулеба сообщил, что они с Боррелем "также подробно обсудили мое предложение по созданию общеевропейской зоны оборонной промышленности, в котором члены ЕС, кандидаты и страны-единомышленники объединят усилия в оборонном производстве".

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