Нацполиция расследует 876 уголовных производств за незаконные действия с гуманитарной помощью. О подозрении сообщили 176 лицам

С 24 февраля 2022 года следователи Национальной полиции осуществляют досудебное расследование по 876 уголовным производствам по фактам незаконных действий с гуманитарной помощью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному рассказал заместитель начальника отдела главного следственного управления Александр Тисленко. О подозрении сообщили 176 человекам.

"В настоящее время 84 уголовных производства уже направлены в суд, по 39 из них уже есть приговоры судей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью до 3 лет, а также конфискацию имущества", – говорит Тисленко.

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Также с начала 2023 года треть гуманитарной помощи не поступила в воинские части - таковы результаты проверки Департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы и Департамента внутреннего аудита Минобороны Украины.

Ведомства уже проверили более 9 тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи по адресам 200 воинских частей. В более чем 3 тысячах случаев не подтверждено ее поступление.

"Конечный пользователь - это может быть командир части, руководитель органа военного управления, то есть должностное лицо, которое отвечает за то, что имущество, поступившее как гуманитарная помощь по гарантийному письму, будет использовано по назначению. Но дело в том, что часть этой гуманитарной помощи вообще не поступала к конечному пользователю", – рассказал "Суспільному" директор департамента внутреннего аудита Минобороны Александр Тытковский.

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Список гуманитарной помощи большой - там и пластины для бронежилетов, и радиостанции, и БПЛА, добавляет Титковский: "Один случай - это может быть два беспилотника, а другой - может быть перечень имущества на 5-6 листах, включать полторы сотни наименований".

Титковский отмечает, что в настоящее время Минобороны проводит проверки за последний год. Сумма ущерба в уголовных производствах, которые были доставлены в суд, составляет более 51 миллиона гривен.