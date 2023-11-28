Члены НАТО поддерживают Украину на пути к вступлению в Альянс, - Столтенберг
"Союзники подтвердили свою решимость поддерживать Украину на ее пути в НАТО, а также выразили ей свою твердую поддержку", - сказал генсек Альянса во вторник на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня совещания министров иностранных дел государств-членов НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, в последние дни были сделаны важные заявления в поддержку Киева. В частности, Германия пообещала выделить в следующем году на оборону Украины 8 млрд евро, а Нидерланды - более 2 млрд евро. Румыния, продолжил он, открыла учебный центр для украинских пилотов истребителей F-16.
"Союзники, в том числе США и Финляндия, отправляют больше средств противовоздушной обороны и больше боеприпасов. Двадцать союзников создали коалицию по противовоздушной обороне для Украины", - сообщил Столтенберг.
Он добавил, что так НАТО "дает понять России, что наша поддержка не ослабнет".