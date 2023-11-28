Россия запустила несколько групп ударных дронов, - Воздушные силы
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Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило о фиксации нескольких групп дронов, следующих с юга Украины в северо-западном направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Несколько групп ударных БпЛА через Днепропетровскую область (Днепр/Павлоград). Направление движения - северо-западное", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на границе Херсонской и Днепропетровской областей фиксируются ударные БПЛА в западном направлении.