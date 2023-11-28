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Устойчивость бактерий к антибиотикам осложняет лечение раненых, - Минздрав

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Устойчивость бактерий к антибиотикам осложняет лечение раненых, - Минздрав
Министерство здравоохранения Украины заявило о трудностях с лечением раненых военных из-за стойкости некоторых бактерий к антибиотикам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Проблема антибиотикорезистентности достигла критического уровня. Произошло это, в частности, из-за чрезмерного и нерационального использования антибиотиков с профилактической и лечебной целью (особенно во время пандемии COVID-19), самостоятельный прием антибактериальных препаратов (без назначения врача), невозможность соблюдения минимальных гигиенических требований на прифронтовых территориях, перегруженность медицинской системы", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что крайне тяжела ситуация с резистентностью госпитальных штаммов бактерий к цефтриаксону и левофлоксацину. К сожалению, уже сегодня некоторые раненые бойцы имеют инфекционные осложнения, вызванные возбудителями, которые нечувствительны к этим препаратам более чем в 75%, а в некоторых случаях — до 100%.

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Отдельной проблемой, по словам медиков, стало неконтролируемое поступление и применение антибактериальных препаратов, попавших в Украину с гуманитарной помощью. Часть из них не зарегистрированы в Украине и входят в группу "резерва", это лекарственные средства "последней надежды", которые должны использоваться только в самых тяжелых случаях бактериальных инфекций, когда все другие возможности исчерпаны. Использование этих антибиотиков без лабораторного подтверждения целесообразности их назначения крайне опасно и негативно влияет на развитие антимикробной резистентности, так как к этим препаратам устойчивость развивается быстрее.

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Топ комментарии

  • Beta Human
    Тому що традиційно совки вірусну інфекцію лікують антибіотиками, які ніяк не впливать на віруси, бо фактично вірус - навіть не жива клітина а фрагмент РНК/ДНК. А потім купа атипових пневмоній.
  • Evgeny N
    Тобто МОЗ розписався у повному провалі своєї роботи під час КОВІДу та повній бездіяльності після повномаштабного вторгнення? Не здивований лише тому, що вони самі не розуміють що роблять і кажуть.
    Ей, Зєлєбобіки! Уляна Супрун вам була "дохтур смерть"? Зараз як, норм, стали безсмертними? Все без черг і за доступними цінами?
  • kelt kant
    треба "подякувати" нашій цивільній медицині, яка за будь-яких обставин і там де треба і, частіше за все, там де не треба, одразу призначає людині антибіотики...
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